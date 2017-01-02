Более всего немцы доверяют президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Ангеле Меркель.

В четверг, 26 декабря, стало известно о том, что в Германия считает Трампа опасней Путина и Ким Чен Ына. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на социологический институт YouGov.

Согласно данным исследования, 41% немцев считают Трампа угрозой для мира. А 8 % жителей Германии опасаются президента России. И только 7% среди опрошенных назвали угрозой Ким Чен Ына. Отметим, что Трамп вводит немцев в ужас ещё с прошлого года. В 2018 году его опасалось 48 %.

Среди политиков, которым доверяют, лидирует президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

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Видео: C-SPAN, 112.UA International, Совет Федерации/YouTube