Миссия выполнена вблизи Константиновки.

Воздушно-космические силы России высокоточным ударом уничтожили около 80 местных националистов и восемь единиц специальной техники из 72-й украинской бригады. Об этом в рамках регулярного брифинга с журналистами рассказал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ уточнил, что поражен пункт временной дислокации противника.

В районе Константиновки Донецкой Народной Республики поражён пункт временный дислокации 72-й механизированной бригады ВСУ. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Шойгу назвал замедление темпов наступления на Украине сознательным решением.

Фото: Минобороны России