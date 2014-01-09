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ВКС высокоточным ударом уничтожили 80 националистов 72-й украинской бригады
Сегодня, 12:37
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ВКС высокоточным ударом уничтожили 80 националистов 72-й украинской бригады

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Миссия выполнена вблизи Константиновки.

Воздушно-космические силы России высокоточным ударом уничтожили около 80 местных националистов  и восемь единиц специальной техники из 72-й украинской бригады. Об этом в рамках регулярного брифинга с журналистами рассказал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ уточнил, что поражен пункт временной дислокации противника.

В районе Константиновки Донецкой Народной Республики поражён пункт временный дислокации 72-й механизированной бригады ВСУ.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Шойгу назвал замедление темпов наступления на Украине сознательным решением.

Фото: Минобороны России

Теги: вкс россии, всу, днр, игорь конашенков, константиновка, минобороны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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