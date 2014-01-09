ВКС высокоточным ударом уничтожили 80 националистов 72-й украинской бригады

Воздушно-космические силы России высокоточным ударом уничтожили около 80 местных националистов и восемь единиц специальной техники из 72-й украинской бригады. Об этом в рамках регулярного брифинга с журналистами рассказал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ уточнил, что поражен пункт временной дислокации противника.
В районе Константиновки Донецкой Народной Республики поражён пункт временный дислокации 72-й механизированной бригады ВСУ.
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
Шойгу назвал замедление темпов наступления на Украине сознательным решением.
Фото: Минобороны России
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