Шойгу назвал замедление темпов наступления на Украине сознательным решением

Глава Минобороны России рассказал о причинах медленного продвижения союзных сил.

Глава российского министерства по обороне Сергей Шойгу назвал сознательным решением замедление темпов наступления в ходе специальной военной операции. Соответствующей информацией чиновник поделился на заседании руководителей военных ведомств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества. Эксперт подчеркнул, что замедление темпов наступления связано со стремлением Москвы и союзных сил минимизировать жертвы среди мирного населения. В России объяснили о соблюдении международных норм и требований по гуманитарному праву.

Удары наносятся высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры ВСУ - пунктам управления, аэродромам, складам, укрепрайонам, объектам военно-промышленного комплекса. При этом делается все, чтобы избежать жертв среди мирных граждан. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но мы идем на это сознательно. Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

Эксперт добавил, что на освобожденных территориях ВС РФ организовали системную работу по налаживанию привычной для граждан жизни. Военные раздают населению гуманитарную помощь, восстанавливают местную инфраструктуру и системы жизнеобеспечения.

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Фото: Минобороны России