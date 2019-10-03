В Минобороны напомнили о секретной деятельности Пентагона на Украине.

Глава российского министерства по обороне Сергей Шойгу утверждает, что американская военно-биологическая программа угрожает странам ШОС (Шанхайской организации сотрудничества. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках выступления на мероприятии, в котором принимают участие лидеры военных ведомств. Он напомнил коллегам о том, что в рамках проекта США на территории Украины разрабатывались компоненты биологического оружия, а также тестировались методы дестабилизации эпидемиологической ситуации, собирались и вывозились данные и образцы в Вашингтон.

Обнародованные нами документы подтверждают, что Пентагон финансировал более 30 украинских биолабораторий. Исследования повышенной опасности проводились тайно Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

В Минобороны РФ считают, что подобные действия со стороны властей США несут прямую угрозу странам ШОС.

Шойгу: Украину выбрал Запад в качестве инструмента гибридной войны против России.

Фото: Минобороны России