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Шойгу: Военно-биологическая программа США угрожает странам ШОС
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Шойгу: Военно-биологическая программа США угрожает странам ШОС

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В Минобороны напомнили о секретной деятельности Пентагона на Украине.

Глава российского министерства по обороне Сергей Шойгу утверждает, что американская военно-биологическая программа угрожает странам ШОС (Шанхайской организации сотрудничества. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках выступления на мероприятии, в котором принимают участие лидеры военных ведомств. Он напомнил коллегам о том, что в рамках проекта США на территории Украины разрабатывались компоненты биологического оружия, а также тестировались методы дестабилизации эпидемиологической ситуации, собирались и вывозились данные и образцы в Вашингтон.

Обнародованные нами документы подтверждают, что Пентагон финансировал более 30 украинских биолабораторий. Исследования повышенной опасности проводились тайно

Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

В Минобороны РФ считают, что подобные действия со стороны властей США несут прямую угрозу странам ШОС.

Шойгу: Украину выбрал Запад в качестве инструмента гибридной войны против России.

Фото: Минобороны России

Теги: военно-биологические проекты, минобороны, пентагон, сергей шойгу, шос
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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