Глава Минобороны рассказал о том, что страны НАТо и ЕС выбрали очередной повод для введения санкций против Москвы.

Глава российского министерства по обороне Сергей Шойгу заявил о том, что Украина стала для Запада очередным предлогом развязать против России гибридную, санкционную, информационную и экономическую войну. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках выступления на совещании лидеров военных ведомств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Заявленная цель США и их пособников - стратегическое истощение России для устранения конкуренции и предупреждения другим государствам, проводящим независимую внешнюю политику. Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Эксперт полагает, что Россия прилагала значительные усилия ради формирования правовых основ стабильности в европейском регионе, но страны коллективного Запада отказались учитывать угрозы для национальной безопасности Москвы, а в первую очередь, вопрос нейтрального статуса Украины в военном плане.

Шойгу: специалисты обнаружили слабые места трофейного оружия НАТО.

Фото: Минобороны России