Шойгу: специалисты обнаружили слабые места трофейного оружия НАТО

Он назвал работу в этом направлении успешной.

Российские специалисты обнаружили слабые места трофейного оружия НАТО. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Шойгу, специалисты изучают оружие альянса с двух сторон: возможности борьбы с оружием и чем его можно поражать. Он назвал работу в этом направлении успешной, рассказав о недостатках некоторых вооружений. Так, аубицы М-777 показали себя тяжелоремонтируемыми. Аналогичный недостаток есть и у противотанкового комплекса JAVELIN.

Ранее Шойгу рассказал о применении ракеты "Кинжал" во время спецоперации.

Фото: Одноклассники / ВЕСТИ