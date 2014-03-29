Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о применении ракеты "Кинжал" во время спецоперации на Украине. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".
Шойгу отметил, что "Кинжал" достигает практически десяти скоростей звука, однако меняет траекторию по пути следования в вертикальных и горизонтальных плоскостях. По этой причине ракету фактически невозможно "взять".
Она применялась у нас во время специальной военной операции трижды. И трижды показала свои блестящие характеристики.
Сергей Шойгу, министр обороны РФ
Ранее Шойгу заявил, что Россию практически невозможно изолировать.
Фото: Одноклассники / ВЕСТИ
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