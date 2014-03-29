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Шойгу рассказал о применении ракеты "Кинжал" во время спецоперации
Сегодня, 11:39
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Шойгу рассказал о применении ракеты "Кинжал" во время спецоперации

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По его словам, ракета достигает практически десяти скоростей звука.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о применении ракеты "Кинжал" во время спецоперации на Украине. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".

Шойгу отметил, что "Кинжал" достигает практически десяти скоростей звука, однако меняет траекторию по пути следования в вертикальных и горизонтальных плоскостях. По этой причине ракету фактически невозможно "взять".

Она применялась у нас во время специальной военной операции трижды. И трижды показала свои блестящие характеристики.

Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Ранее Шойгу заявил, что Россию практически невозможно изолировать.

Фото: Одноклассники / ВЕСТИ

Теги: кинжал, министр обороны россии, ракеты, сергей шойгу, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости России,

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