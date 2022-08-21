Шойгу: Россию практически невозможно изолировать

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россию практически невозможно изолировать. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, постоянные заявления об изоляции страны являются поводом показать, что этого не так просто добиться. Шойгу напомнил, что Россия является крупнейшей ядерной державой, а также самым крупным государством по площади и по территории.
Я вам скажу, что друзья остались друзьями. На них не повлияло это мощнейшее давление со всех сторон.
Сергей Шойгу, министр обороны РФ
Ранее Шойгу оценил закон о наказании за отождествление СССР и нацистской Германии.
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