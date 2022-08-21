Шойгу: Россию практически невозможно изолировать

Он напомнил, что Россия является крупнейшей ядерной державой.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россию практически невозможно изолировать. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, постоянные заявления об изоляции страны являются поводом показать, что этого не так просто добиться. Шойгу напомнил, что Россия является крупнейшей ядерной державой, а также самым крупным государством по площади и по территории.

Я вам скажу, что друзья остались друзьями. На них не повлияло это мощнейшее давление со всех сторон. Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Ранее Шойгу оценил закон о наказании за отождествление СССР и нацистской Германии.

Видео: Одноклассники / ВЕСТИ