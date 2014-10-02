В Венгрии указали на упадок политического влияния ЕС на геополитическую ситуацию.

Текущий год стал годом изоляции Европейского союза на геополитической арене, так как за пределами регионального сообщества внешнюю и внутреннюю политику коллективного Брюсселя просто высмеивают. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей в Венгрии Петер Сийярто. Чиновник из Будапешта выступил на слушаниях профильной комиссии в парламенте.

Могу сказать, что 2025 год стал годом изоляции Евросоюза. Я говорю это потому, что сложилась совершенно драматическая ситуация с точки зрения ЕС, что ЕС полностью отстранен от решения конфликтов на европейском континенте. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

По словам дипломата, хотя ЕС можно "прятать голову в песок", однако политические элиты других стран планеты высмеивают европейские институты и осуждают проводимую регионом политику. Петер Сийярто добавил, что из-за таких шагов ЕС выписал себя из перечня мировых игроков, которые определяют повестку глобальной политики.

Фото: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Szijjártó Péter