ВКС выполнили пуск новой ПРО-ракеты на полигоне Сары-Шаган

Ракета подтвердила боевые характеристики.

ВКС выполнили пуск новой боеголовки системы ПРО на казахстанском полигоне Сары-Шаган. Об этом рассказали представители пресс-службы Минобороны России. Предыдущее тестирование данной противоракеты проводились военными в апреле 2021 года.

На полигоне Сары-Шаган боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС России успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны. пресс-служба Минобороны РФ

Начальник соединения противоракетной обороны ВКС РФ, генерал-майор Сергей Грабчук объяснил журналистам, что серия испытаний позволила Минобороны подтвердить заявленные характеристики противоракеты. Условная мишень была успешно ликвидирована с заданной точностью.

Начались поставки ракетного комплекса С-500 в российскую армию.

Фото и видео: Минобороны России