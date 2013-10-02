ВКС выполнили пуск новой ПРО-ракеты на полигоне Сары-Шаган

ВКС выполнили пуск новой боеголовки системы ПРО на казахстанском полигоне Сары-Шаган. Об этом рассказали представители пресс-службы Минобороны России. Предыдущее тестирование данной противоракеты проводились военными в апреле 2021 года.
На полигоне Сары-Шаган боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС России успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны.
пресс-служба Минобороны РФ
Начальник соединения противоракетной обороны ВКС РФ, генерал-майор Сергей Грабчук объяснил журналистам, что серия испытаний позволила Минобороны подтвердить заявленные характеристики противоракеты. Условная мишень была успешно ликвидирована с заданной точностью.
Начались поставки ракетного комплекса С-500 в российскую армию.
Фото и видео: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все