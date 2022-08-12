ВКС уничтожили на Донбассе поставленную Украине американскую РЛС контрбатарейной борьбы

Воздушно-космические силы России уничтожили на Донбассе поставленную Украине в качестве военной помощи радиолокационную станцию для контрбатарейной борьбы AN/MPQ-64 американского производства. Соответствующей информацией с журналистами во время регулярного брифинга от 12 августа поделился официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.
В районе населенного пункта Часов Яр (ДНР) ВКС России уничтожена поставленная киевскому режиму РЛС AN/MPQ-64 производства США.
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
МО РФ: в районе города Соледара бригада ВСУ потеряла более 2 тысяч солдат.
Фото и видео: Минобороны России
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