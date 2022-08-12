  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:45
81
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

ВКС уничтожили на Донбассе поставленную Украине американскую РЛС контрбатарейной борьбы

0 0

Миссия выполнена на территории Часов Яр в Донецкой народной республике.

Воздушно-космические силы России уничтожили на Донбассе поставленную Украине в качестве военной помощи радиолокационную станцию для контрбатарейной борьбы AN/MPQ-64 американского производства. Соответствующей информацией с журналистами во время регулярного брифинга от 12 августа поделился официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

В районе населенного пункта Часов Яр (ДНР) ВКС России уничтожена поставленная киевскому режиму РЛС AN/MPQ-64 производства США.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

МО РФ: в районе города Соледара бригада ВСУ потеряла более 2 тысяч солдат.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: вкс россии, военная помощь, всу, днр, донбасс, запад, игорь конашенков, контрбатарейная борьба, минобороны, рлс, часов яр
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии