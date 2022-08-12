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МО РФ: в районе города Соледара бригада ВСУ потеряла более 2 тысяч солдат

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Игорь Конашенков рассказал о наступлении союзников по направлению.

Российское министерство по обороне рассказало о том, что в районе города Соледара бригада ВСУ потеряла более 2 тысяч человек личного состава. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами от 12 августа сделал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант напомнил о том, что в рамках специальной операции РФ на Украине ведутся наступательные действия союзников.

Потери 14-й механизированной бригады ВСУ составили более 2 тыс. человек. Остатки личного состава бригады выведены украинским командованием в тыловые районы.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны показало видео ударов Су-35С по военной инфраструктуре ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, игорь конашенков, минобороны, соледар
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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