Игорь Конашенков рассказал о наступлении союзников по направлению.

Российское министерство по обороне рассказало о том, что в районе города Соледара бригада ВСУ потеряла более 2 тысяч человек личного состава. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами от 12 августа сделал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант напомнил о том, что в рамках специальной операции РФ на Украине ведутся наступательные действия союзников.

Потери 14-й механизированной бригады ВСУ составили более 2 тыс. человек. Остатки личного состава бригады выведены украинским командованием в тыловые районы. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны показало видео ударов Су-35С по военной инфраструктуре ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России