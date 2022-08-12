Минобороны показало видео ударов Су-35С по военной инфраструктуре ВСУ

Военные рассказали об ударах ракетами "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

Российское министерство по обороне показало видео ударов истребителей Су-35С по военной инфраструктуре Вооруженных сил Украины. Ролик с работой авиации в собственном Telegram-канале разместила пресс-служба ведомства. На кадрах продемонстрирована миссия с выпуском по боевым позициям противника высокоточных управляемых ракет классов "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

Для решения поставленных задач боевые вылеты самолетов оперативно-тактической авиации осуществляются с аэродромов временного базирования. пресс-служба Минобороны России

Напомним, что ранее российские военные на видео показали боевую работу тяжелых огнеметных систем (ТОС) "Солнцепек" от Западного военного округа по позициям ВСУ.

Фото и видео: Telegram / Минобороны России