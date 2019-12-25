МО РФ: огнеметные системы ТОС-1А применяются ночью для эффекта неожиданности

Военные рассказали, как техника используется на СВО.

Российское министерство по обороне обнародовало на своем сайте кадры боевой работы тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек". Техника нужна Вооруженным силам РФ для уничтожения укрепленных долговременных опорных пунктов и позиций ВСУ, а также местных националистических батальонов. В пресс-службе военного ведомства заметили, что чаще всего боевые машины работают в ночное время суток. Это делается ради безопасности и создания для противника эффекта неожиданности.

В пакете 24 термобарических снаряда. Они способны укрыть площадь до 40 тыс. кв.м., уничтожая при этом легкобронированную технику и укрепления. <...> Укрыться от залпа "Солнцепека" невозможно даже в окопах и блиндажах. пресс-служба Минобороны РФ

Напомним, что "Солнцепеки" способны ударить по цели на дистанции до шести километров. Личный состав противника, который оказывается вне зоны поражения, чаще всего решает покинуть огневые позиции и отступить. Этим он освобождает путь для российских сил.

Шойгу вручил медали "Золотая звезда" героям спецоперации на Украине.

Фото и видео: Минобороны России