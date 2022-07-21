Вручение медалей состоялось в Национальном центре управления.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил медали "Золотая звезда" героям спецоперации на Украине. Вручение медалей состоялось в Национальном центре управления.

В опубликованном сообщении ведомства отмечается, что указом президента страны звания Героя РФ удостоены командир танкового полка Иван Шиц, заместитель командира истребительного авиационного полка Илья Сизов, командир огнеметного взвода Андрей Соловьев и заместитель командира взвода Мерген Донгак.

Также награду "Золотая звезда" вручили генеральному директору концерна "Алмаз-Антей" Яну Новикову за вклад в обеспечение обороноспособности страны.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ВКС поразили штаб-квартиру СБУ в Краматорске.

Видео: Минобороны России