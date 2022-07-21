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Минобороны РФ: российские ВКС поразили штаб-квартиру СБУ в Краматорске

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За сутки российская авиация поразила девять пунктов управления украинских войск.

Российские ВКС поразили штаб-квартиру Службы безопасности Украины (СБУ) в Краматорске. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

За сутки российская авиация поразила девять пунктов управления украинских войск. В их число вошли пункт бригады морской пехоты в Николаеве, где размещались иностранные наемники, а также пункт механизированной бригады в районе Артемовска.

Конашенков добавил, что российские военные уничтожили шесть складов с ракетно-артиллерийским вооружение и боеприпасами.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ВКС сбили украинский Су-25 в районе Краматорска.

Видео: Минобороны России

Теги: вкс россии, игорь конашенков, краматорск, минобороны россии, сбу, штаб-квартира
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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