Минобороны РФ: российские ВКС поразили штаб-квартиру СБУ в Краматорске

За сутки российская авиация поразила девять пунктов управления украинских войск.

Российские ВКС поразили штаб-квартиру Службы безопасности Украины (СБУ) в Краматорске. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

За сутки российская авиация поразила девять пунктов управления украинских войск. В их число вошли пункт бригады морской пехоты в Николаеве, где размещались иностранные наемники, а также пункт механизированной бригады в районе Артемовска.

Конашенков добавил, что российские военные уничтожили шесть складов с ракетно-артиллерийским вооружение и боеприпасами.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ВКС сбили украинский Су-25 в районе Краматорска.

Видео: Минобороны России