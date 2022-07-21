Минобороны РФ: российские ВКС сбили украинский Су-25 в районе Краматорска

Российские средства ПВО поразили вертолет Ми-8 и пять беспилотников.

Российские ВКС сбили украинский самолет Су-25 в районе Краматорска (ДНР). Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Самолет сбила истребительная авиация ВКС России. Кроме того, российские средства ПВО поразили вертолет Ми-28 в районе Первомайское и пять беспилотников в районах Топольское, Дементиевка, Песчаное, Енакиево и Макеевка (ДНР).

Конашенков добавил, что российские военные перехватили восемь снарядов РСЗО "Ураган" в районах трех населенных пунктов.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы "Ураганов".

Видео: Минобороны России