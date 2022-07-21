Минобороны показало кадры боевой работы "Ураганов"

Расчеты РСЗО поразили позиции и полевой склад украинских войск с гаубицами M777.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов РСЗО "Ураган" в рамках выполнения огневых задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показаны марш российских военнослужащих на огневые позиции и получение координат от беспилотников, которые обнаружили позиции и полевой склад украинских войск с гаубицами M777.

После выявления целей расчеты "Урагана" наносят ракетный удар.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы минометов "Тюльпан".

Видео: Минобороны России