Минобороны показало кадры боевой работы "Ураганов"

Минобороны показало видео боевой работы расчетов РСЗО "Ураган" в рамках выполнения огневых задач спецоперации на Украине.
На опубликованных кадрах показаны марш российских военнослужащих на огневые позиции и получение координат от беспилотников, которые обнаружили позиции и полевой склад украинских войск с гаубицами M777.
После выявления целей расчеты "Урагана" наносят ракетный удар.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы минометов "Тюльпан".
Видео: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все