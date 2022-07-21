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Минобороны показало кадры боевой работы "Ураганов"

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Расчеты РСЗО поразили позиции и полевой склад украинских войск с гаубицами M777.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов РСЗО "Ураган" в рамках выполнения огневых задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показаны марш российских военнослужащих на огневые позиции и получение координат от беспилотников, которые обнаружили позиции и полевой склад украинских войск с гаубицами M777.

После выявления целей расчеты "Урагана" наносят ракетный удар.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы минометов "Тюльпан".

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, расчеты, рсзо, спецоперация, украина, ураган
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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