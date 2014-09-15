Минобороны показало кадры боевой работы минометов "Тюльпан"

Минометы наносят огневые удары по замаскированным укрепленным позициям украинских войск.

Минобороны показало видео боевой работы минометов 2С4 "Тюльпан" в рамках выполнения огневых задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показаны передвижение "Тюльпана" на боевую позицию и выполнение огневых ударов по замаскированным укрепленным позициям украинских войск.

В пресс-службе Минобороны отметили, что "Тюльпан" является единственным в мире минометом с калибром 240 мм.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВМФ России уничтожил более 200 украинских военных в Одесской области.

Видео: Минобороны России