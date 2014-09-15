  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:42
119
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны показало кадры боевой работы минометов "Тюльпан"

0 0

Минометы наносят огневые удары по замаскированным укрепленным позициям украинских войск.

Минобороны показало видео боевой работы минометов 2С4 "Тюльпан" в рамках выполнения огневых задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показаны передвижение "Тюльпана" на боевую позицию и выполнение огневых ударов по замаскированным укрепленным позициям украинских войск.

В пресс-службе Минобороны отметили, что "Тюльпан" является единственным в мире минометом с калибром 240 мм.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВМФ России уничтожил более 200 украинских военных в Одесской области.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, минометы, спецоперация, тюльпан, украина
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии