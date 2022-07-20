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Минобороны РФ: ВМФ России уничтожил более 200 украинских военных в Одесской области

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Также российские военные уничтожили свыше десяти единиц иностранной военной техники.

ВМФ России уничтожил более 200 украинских военных в Одесской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В результате удара по пункту временной дислокации бригады морской пехоты в населенном пункте Дачное были уничтожены не только 200 человек личного состава украинских войск, но также свыше десяти единиц иностранной военной техники.

Конашенков добавил, что российские военные поразили пять взводов РСЗО "Град" двух мотопехотных бригад, шесть артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и девять артиллерийских взводов орудий Д-30.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС России сбили украинские МиГ-29 и Су-25.

Видео: Минобороны России

Теги: вмф россии, игорь конашенков, минобороны россии, украина
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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