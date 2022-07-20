  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:38
51
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны РФ: ВКС России сбили украинские МиГ-29 и Су-25

0 0

Оба самолета были уничтожены истребителями в воздушном бою.

Российские ВКС сбили украинские самолеты МиГ-29 и Су-25. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

МиГ-29 обнаружили в районе населенного пункта Снигиревка. Су-25 сбили в районе Доброполье (ДНР). Оба самолета были уничтожены истребителями в воздушном бою.

Конашенков добавил, что российские средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника в районах трех населенных пунктов и перехватили девять снарядов РСЗО "Ураган" в районах четырех населенных пунктов.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ВКС уничтожили украинскую пусковую установку комплекса Harpoon.

Видео: Минобороны России

Теги: игорь конашенков, миг-29, минобороны россии, самолеты, су-25, украина
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии