Минобороны РФ: ВКС России сбили украинские МиГ-29 и Су-25

Оба самолета были уничтожены истребителями в воздушном бою.

Российские ВКС сбили украинские самолеты МиГ-29 и Су-25. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

МиГ-29 обнаружили в районе населенного пункта Снигиревка. Су-25 сбили в районе Доброполье (ДНР). Оба самолета были уничтожены истребителями в воздушном бою.

Конашенков добавил, что российские средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника в районах трех населенных пунктов и перехватили девять снарядов РСЗО "Ураган" в районах четырех населенных пунктов.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ВКС уничтожили украинскую пусковую установку комплекса Harpoon.

Видео: Минобороны России