Минобороны РФ: ВКС России уничтожили украинскую пусковую установку комплекса Harpoon

Российские ВКС уничтожили украинскую пусковую установку комплекса Harpoon. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Пусковая установка ракетного комплекса производства США была уничтожена высокоточным оружием в районе Усатово. Кроме того, российские военные поразили пункт временной дислокации 35-й бригады морской пехоты в населенном пункте Дачное. Там осуществлялась подготовка резервистов для украинских войск.
В результате нанесенного удара высокоточным оружием было уничтожено более 200 человек личного состав противника и свыше десятки единиц иностранной военной техники.
Ранее Минобороны показало штурм опорного пункта ВСУ российскими десантниками.
Видео: Минобороны России
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