Минобороны показало штурм опорного пункта ВСУ российскими десантниками

Российские подразделения воздушно-десантных войск смогли овладеть опорным пунктом Вооруженных сил Украины. Об этом рассказали представители пресс-службы Вооруженных сил России. По данным оборонного ведомства, специалисты в рамках специальной операции на Донбассе штурмом получили контроль над объектами противника. На ролике в социальных сетях продемонстрированы кадры работы боевых машин, которые поддерживаются минометчиками и танкистами.
Выдвигаются штурмовые отряды, усиленные танковыми и огнеметными подразделениями.
командир подразделения
Командир парашютно-десантного полка рассказал журналистам о том, что в ходе штурма российским военным нужно было не только овладеть опорным пунктом, но и заблокировать один из населенных пунктов для ВСУ с южного направления.
Глава Минобороны Шойгу приказал жестко пресекать обстрелы ВСУ жилых кварталов на Донбассе.
Фото и видео: Минобороны России
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