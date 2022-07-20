Минобороны показало штурм опорного пункта ВСУ российскими десантниками

Командир отряда сообщил о задачах, выполняемых в рамках СВО.

Российские подразделения воздушно-десантных войск смогли овладеть опорным пунктом Вооруженных сил Украины. Об этом рассказали представители пресс-службы Вооруженных сил России. По данным оборонного ведомства, специалисты в рамках специальной операции на Донбассе штурмом получили контроль над объектами противника. На ролике в социальных сетях продемонстрированы кадры работы боевых машин, которые поддерживаются минометчиками и танкистами.

Выдвигаются штурмовые отряды, усиленные танковыми и огнеметными подразделениями. командир подразделения

Командир парашютно-десантного полка рассказал журналистам о том, что в ходе штурма российским военным нужно было не только овладеть опорным пунктом, но и заблокировать один из населенных пунктов для ВСУ с южного направления.

Глава Минобороны Шойгу приказал жестко пресекать обстрелы ВСУ жилых кварталов на Донбассе.

Фото и видео: Минобороны России