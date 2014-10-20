Глава Минобороны Шойгу приказал жестко пресекать обстрелы ВСУ жилых кварталов на Донбассе

В Минобороны РФ рассказали о боевых задачах, стоящих перед группировкой "Запад" в рамках СВО.

Российский министр по обороне Сергей Шойгу проинспектировал боевую группировку "Запад" в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы военного ведомства. Генерал армии дал поручение коллегам увеличить оперативность ликвидации беспилотников противника над приграничными с государственной границей РФ районами.

Генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск "Запад", участвующую в специальной военной операции на Украине. пресс-служба Минобороны России

В Минобороны России уточнили, что также Сергей Шойгу заслушал доклад, предоставленный командующим группировкой "Запад" генерал-лейтенантом Андреем Сычевым. Военный доложил о текущей обстановке в регионе и готовности по выполнению боевых задач. Генерал армии дал поручение жестко пресекать поступление новых вооружений для контрбатарейной борьбы, которые Запад направляет ВСУ. Выполнение задачи позволит обеспечить защиту от обстрелов местными националистами мирных кварталов и гражданской инфраструктуры, размещенных на освобожденных территориях Донбасса.

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Фото и видео: Минобороны России