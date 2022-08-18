ВКС уничтожили свыше 80 украинских морских пехотинцев

Воздушно-космические силы России уничтожили свыше 80 украинских морских пехотинцев в рамках специальной военной операции за последние сутки. Об этом журналистам в рамках регулярного брифинга от 18 августа рассказал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант уточнил, что в ходе выполнения задачи было ранено более 50 противников. Миссия реализовывалась ударами высокоточного оружия по скоплению живой силы ВСУ и боевой техники.
Ударами по объектам 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты в районах Белая Криница (Херсонская область) и Великое Артаково (Николаевская область) уничтожено свыше 80 националистов и более 50 ранено.
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
Российские военные уничтожили три украинских склада вооружения.
Фото и видео: Минобороны России
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