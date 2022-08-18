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ВКС уничтожили свыше 80 украинских морских пехотинцев

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Игорь Конашенков сообщил о работе ВКС РФ в рамках СВО.

Воздушно-космические силы России уничтожили свыше 80 украинских морских пехотинцев в рамках специальной военной операции за последние сутки. Об этом журналистам в рамках регулярного брифинга от 18 августа рассказал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант уточнил, что в ходе выполнения задачи было ранено более 50 противников. Миссия реализовывалась ударами высокоточного оружия по скоплению живой силы ВСУ и боевой техники.

Ударами по объектам  18-го батальона 35-й бригады морской пехоты в районах Белая Криница (Херсонская область) и Великое Артаково (Николаевская область) уничтожено свыше 80 националистов и более 50 ранено.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Российские военные уничтожили три украинских склада вооружения.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: белая криница, великое артаково, вкс россии, всу, игорь конашенков, минобороны, николаевская область, херсонская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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