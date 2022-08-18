Российские военные уничтожили три украинских склада вооружения

Игорь Конашенков рассказал о ходе СВО в Николаевской области и ДНР.

Российские военные уничтожили три украинских ракетно-артиллерийского склада вооружения. Эти объекты располагались на территории Донецкой народной республики и в Николаевской области. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами от 18 августа сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. генерал-лейтенант уточнил, что задачи выполнялись в рамках специальной военной операции силами авиации, ракетных войск и артиллерии за последние сутки. Ликвидированы пять пунктов управления противника и живая сила в 324 районах сосредоточения ВСУ.

Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

В списке ликвидированных пунктов оказались объекты 72-й механизированной бригады в районе Артёмовска, 46-й аэромобильной бригады в районе населенного пункта Белая Криница Херсонской области, склады оружия около Звановки, Васюковки в ДНР и Березнеговатого.

ВКС России уничтожили в Николаевской области около 60 националистов.

Фото и видео: Минобороны России