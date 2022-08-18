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ВКС России уничтожили в Николаевской области около 60 националистов

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Игорь Конашенков рассказал об ударе по военным объектам в Посад-Покровское и Мазановке.

Воздушно-космические силы России уничтожили в Николаевской области около 60 местных националистов. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами от 18 августа сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. генерал-лейтенант РФ подчеркнул, что удары наносились при помощи армейской авиации во время проведения специальной операции на Украине.

В районе Посад-Покровское ударом ВКС России по пункту временной дислокации 1-го батальона 28-й механизированной бригады ВСУ уничтожено около 60 националистов и 8 единиц спецавтотехники.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт добавил, что в результате сосредоточенных артиллерийских ударов ВС РФ по боевым позициям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, находящихся в районе населенного пункта Мазановка на территории Донецкой Народной Республики, российскими военными уничтожено свыше 250 националистов.

ВКС разбили в районе Авдеевки батальон мотопехотной бригады Украины.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: авиация, вкс россии, всу, днр, донбасс, игорь конашенков, мазановка, николаевская область, посад-покровское
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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