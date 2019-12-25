ВКС разбили в районе Авдеевки батальон мотопехотной бригады Украины

Воздушно-космические силы России за счет использования в рамках специальной операции оперативно-тактическоц авиации РФ разбили в районе Авдеевки батальон мотопехотной бригады Украины. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами от 18 августа сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что потери противника в личном составе составили более 60%.
В районе Авдеевки 37-й батальон 56-й мотопехотной бригады ВСУ полностью утратил боеспособность. Командованием оперативно-тактической группы "Донецк" остатки батальона выведены в тыл для переформирования.
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
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Фото и видео: Минобороны России
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