Игорь Конашенков сообщил об ударе по "Океану" в Николаевской области.

Воздушно-космические силы России ударом высокоточного оружия уничтожили за последние сутки 500 украинских военнослужащих, находившихся в цехах судостроительного завода. Соответствующее заявление сделал в рамках регулярного брифинга с журналистами от 22 июня официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-майор РФ подчеркнул, что противник несет значительные потери живой силы. Многие солдаты Вооруженных сил Украины принимают решение самовольно покинуть свои части.

Уничтожено до 500 военнослужащих 59-й механизированной бригады ВСУ с вооружением и военной техникой, размещавшихся в цехах Николаевского судостроительного завода "Океан". пресс-служба Минобороны РФ

Также военнослужащие батальона 57-й украинской мотопехотной бригады отказались выполнять приказ киевского командования, после чего оставили боевые позиции. Игорь Конашенков подчеркнул, что военные данной бригады располагались вблизи населенных пунктов Горское, Подлесное, Врубовка в Луганской народной республике. Подразделение ранее потеряло свыше 60% личного состава.

Российская армия нанесла удар по военному аэродрому "Школьный" у Одессы.

Фото и видео: Минобороны России