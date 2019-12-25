Воздушно-космические силы России ударом высокоточного оружия уничтожили за последние сутки 500 украинских военнослужащих, находившихся в цехах судостроительного завода. Соответствующее заявление сделал в рамках регулярного брифинга с журналистами от 22 июня официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-майор РФ подчеркнул, что противник несет значительные потери живой силы. Многие солдаты Вооруженных сил Украины принимают решение самовольно покинуть свои части.
Уничтожено до 500 военнослужащих 59-й механизированной бригады ВСУ с вооружением и военной техникой, размещавшихся в цехах Николаевского судостроительного завода "Океан".
пресс-служба Минобороны РФ
Также военнослужащие батальона 57-й украинской мотопехотной бригады отказались выполнять приказ киевского командования, после чего оставили боевые позиции. Игорь Конашенков подчеркнул, что военные данной бригады располагались вблизи населенных пунктов Горское, Подлесное, Врубовка в Луганской народной республике. Подразделение ранее потеряло свыше 60% личного состава.
Российская армия нанесла удар по военному аэродрому "Школьный" у Одессы.
Фото и видео: Минобороны России
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