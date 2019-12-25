Российская армия нанесла удар по военному аэродрому "Школьный" у Одессы

Игорь Конашенков рассказал об ответной реакции ВС РФ на удары по газодобывающей платформе в Черном море.

Российская армия нанесла удар по военному аэродрому "Школьный", расположенному в районе Одессы. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами от 21 июня сделал официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков. Генерал-майор пояснил, что такая задача была выполнена в качестве ответной реакции на обстрел газодобывающей платформы в Черном море.

Игорь Конашенков подчеркнул, что миссия выполнена за счет работы крылатых ракет "Оникс". В результате воздушного удара ликвидирован ангар Вооруженных сил Украины для беспилотников, в том числе для дронов серии Bayraktar-TB2. Дополнительно на острове Кубанский поражено два артиллерийских взвода 155-мм гаубиц М-777.

Напомним, что в СМИ об ударах по буровым платформам в Черном море стало известно 20 июня. Атака была совершена на платформы "Черноморнефтегаза", находящиеся на месторождении Одесское в 71 км от города Одесса. Больше всего пострадала БК-1. На БК-2 и БК-3 ракеты только "срезали верхушки" буровых установок.

ВС РФ за сутки уничтожили 15 американских гаубиц М-777, переданных Украине.

Фото и видео: Минобороны России