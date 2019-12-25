Игорь Конашенков рассказал о том, что ВСУ не успели не успели использовать уничтоженное западное вооружение.

Вооруженные силы России за последние сутки уничтожили 15 американских гаубиц М-777 с 155-миллиметровым калибром, переданных Украине коллективным Западом (Вашингтоном и Европой) в качестве военной помощи. Соответствующее заявление сделал в рамках регулярного брифинга с журналистами от 21 июня официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

Поступившие Украине 155-мм гаубицы М-777 стали хорошей целью для российских средств огневого поражения. Только за прошедшие сутки было уничтожено 15 единиц. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Эксперт пояснил, что большая часть данных видов вооружения ликвидирована ,около железнодорожной станции Дружковка. При этом военные из ВСУ не успели сделать из поставленных орудий ни одного выстрела.

Минобороны рассказало о неудачной попытке ВСУ захватить остров Змеиный.

Фото и видео: Минобороны России