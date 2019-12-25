Минобороны рассказало о неудачной попытке ВСУ захватить остров Змеиный

Игорь Конашенков сообщил о том, что ни одна ракета ВСУ не достигла цели.

В российском министерстве по обороне рассказали о неудачной попытке Вооруженных сил Украины захватить остров Змеиный. Соответствующее заявление в рамках регулярного утреннего брифинга от 21 июня сделал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Генерал-майор пояснил, что ВСУ атаковали территорию ракетными и артиллерийскими подразделениями. Около острова на больших высотах был выявлен стратегический разведывательный беспилотник ВВС США "Глобал Хок" RQ-4. При этом ни одна боеголовка не достигла цели.

20 июня около 5 часов утра киевский режим предпринял очередную безумную попытку овладеть островом Змеиный. Замыслом операции киевского режима предусматривалось…с последующей высадкой десанта. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

В воздушном налете на остров в Черном море было задействовано более 15 ударных и разведывательных беспилотников ВСУ, наведение осуществлялось при помощи двух дронов "Байрактар ТБ-2". Противовоздушное прикрытие украинских беспилотников обеспечивалось за счет работы зенитных ракетных систем С-300 с огневых позиций, расположенных в районе Тузлы и Очакова.

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Фото и видео: Минобороны России