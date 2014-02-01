Игорь Конашенков сообщил о "вбросе" Киева в традициях "Квартала-95".

Российское министерство по обороне рассказало о ситуации в Лисичанске, куда якобы ездил украинский президент Владимир Зеленский. По мнению официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, киевский режим сделал заявление о попавшем под обстрел главе государства в традициях развлекательной компании "Квартал-95". Генерал-майор РФ напомнил на то, что в настоящее время группировка украинских войск в районе этого города отрезана от снабжения. Бойцы находятся под огневым контролем ВС Ф.

Киевским режимом распространена информация о якобы "тайной" поездке Зеленского в Лисичанск, где он попал под обстрел. При этом группировка украинских войск в районе Лисичанска отрезана от снабжения. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Эксперт пояснил, что военнопленные из подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады были брошены собственным командованием. Солдатам пришлось сдаться в плен ради сохранения жизней. По данным Конашенкова, в аналогичной ситуации находится 57-я механизированная бригада ВСУ, командир которой после потери двух третей личного состава "умолял" рассказал об истинном положении дел в Генеральный штаб ВСУ. В Минобороны РФ заметили, что Украина продолжает делать вбросы ради того, чтобы остановить панику и бегство военных с территории Донбасса.

Авиация РФ уничтожила четыре склада вооружения ВСУ и установку ЗРК "Бук-М1".

Фото и видео: Минобороны России