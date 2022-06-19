Авиация РФ уничтожила четыре склада вооружения ВСУ и установку ЗРК "Бук-М1"

Игорь Конашенков рассказал о работе авиации РФ в рамках СВО на Украине.

Российская оперативно-тактическая и армейская авиация за последние сутки поразила четыре склада с боеприпасами и техникой Вооруженных сил Украины, а также установку ЗРК "Бук-М1". Операция выполнена в районе населенных пунктов, размещенных на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в рамках регулярного утреннего брифинга от 19 июня сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

ВКС РФ уничтожила четыре склада с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами в районах населенных пунктов Максимильяновка, Авдеевка, Зеленое Поле и Георгиевка ДНР. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Военные вывели строя пусковую установку украинского комплекса противовоздушной обороны "Бук-М1", установленную под Северском в Луганской Народной Республике.

ВС РФ уничтожили уничтожили украинский эшелон 14 мехбригады ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России