Авиация РФ уничтожила четыре склада вооружения ВСУ и установку ЗРК "Бук-М1"

Российская оперативно-тактическая и армейская авиация за последние сутки поразила четыре склада с боеприпасами и техникой Вооруженных сил Украины, а также установку ЗРК "Бук-М1". Операция выполнена в районе населенных пунктов, размещенных на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в рамках регулярного утреннего брифинга от 19 июня сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.
ВКС РФ уничтожила четыре склада с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами в районах населенных пунктов Максимильяновка, Авдеевка, Зеленое Поле и Георгиевка ДНР.
Игорь Конашенков, генерал-майор РФ
Военные вывели строя пусковую установку украинского комплекса противовоздушной обороны "Бук-М1", установленную под Северском в Луганской Народной Республике.
ВС РФ уничтожили уничтожили украинский эшелон 14 мехбригады ВСУ.
Фото и видео: Минобороны России
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