Ликвидированы танки и бронетехника ВСУ, а также живая сила.

Вооруженные силы России ликвидировали высокоточными ракетами воздушного базирования эшелон 14-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Об этом информацией с журналистами в рамках регулярного утреннего брифинга от 19 июня поделился официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Генерал-майор РФ пояснил, что ВС РФ ликвидировали за последние сутки в регионе свыше сотни сил противника, а также 30 танков и бронированных машин.

В 19:20 нанесено поражение эшелону с личным составом, вооружением и военной техникой 1-го батальона 14-й отдельной механизированной бригады, прибывшего из города Владимир-Волынского в зону боевых действий в Донбассе. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Эксперт подчеркнул, что место разгрузки эшелона ВСУ находилось в районе железнодорожной станции Губиниха в Днепропетровской области.

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Фото и видео: Минобороны России