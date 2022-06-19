ВС РФ уничтожили "Калибрами" 155-мм гаубицы М777 в Николаеве

Игорь Конашенков рассказал об ударе "Калибров" по заводу в Николаевской области.

Вооруженные силы России уничтожили крылатыми ракетами "Калибр" 155-мм гаубицы М777 в Николаеве. Соответствующее заявление в рамках регулярного утреннего брифинга с журналистами от 19 июня сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-майор РФ пояснил, что удары наносились по территории местного завода. Кроме гаубиц ликвидировано до 20 бронированных машин иностранного производства. Все оружие было предоставлено киевскому режиму за последние десять дней.

В 20:20 высокоточными ракетами большой дальности "Калибр" на территории трансформаторного завода в городе Николаеве уничтожены десять 155-мм гаубиц М777. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

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Фото и видео: Минобороны России