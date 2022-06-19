ВС РФ уничтожили до 200 боевиков 56-й мотопехотной бригады в ДНР

Игорь Конашенков рассказал о работе "Калибров" в рамках СВО.

Вооруженные силы России уничтожили до 200 боевиков 56-й мотопехотной бригады в Донецкой народной республике. Соответствующее заявление в рамках регулярного утреннего брифинга от 19 июня журналистам рассказал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-майор РФ пояснил, что миссия выполнена оружием воздушного базирования. ликвидирована не только живая сила противника, но также и две боевые машины противника реактивной системы залпового огня "Град", десять единиц машин пехоты и бронетранспорта.

В 02:05 в районе населенного пункта Селидово Донецкой Народной Республики нанесено поражение живой силе и военной технике 56-й мотопехотной бригады ВСУ. Уничтожено до 200 боевиков, в том числе иностранные наемники. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Эксперт добавил, что в рамках контрбатарейной борьбы на Донецком направлении ВС РФ нанесено поражение семи взводам РСЗО "Град", а также артиллерийскому взводу ВСУ на огневых позициях.

В Минобороны сообщили об уничтожении двух пусковых установок "Ураган".

Фото и видео: Минобороны России