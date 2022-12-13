ВКС РФ поразили цех производства и ремонта минометов, боеприпасов ВСУ в районе города Сумы

Воздушно-космические силы РФ за последние сутки проведения специальной военной операции ударили по цеху производства и ремонта минометов и боеприпасов для Вооруженных сил Украины. Соответствующей информацией с журналистами в ходе выступления на регулярном брифинге от 22 февраля поделился официальный представитель российского министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ уточнил, что боевое задание выполнено вблизи района Сум.
ВКС России в результате нанесения удара в районе города Сумы поражен цех производства и ремонта крупнокалиберных минометов и боеприпасов для ВСУ.
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
ВС России уничтожили в Херсонской области два склада боеприпасов теробороны.
Фото и видео: Минобороны России
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