ВКС РФ поразили цех производства и ремонта минометов, боеприпасов ВСУ в районе города Сумы

Игорь Конашенков рассказал о работе ВКС РФ на СВО.

Воздушно-космические силы РФ за последние сутки проведения специальной военной операции ударили по цеху производства и ремонта минометов и боеприпасов для Вооруженных сил Украины. Соответствующей информацией с журналистами в ходе выступления на регулярном брифинге от 22 февраля поделился официальный представитель российского министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ уточнил, что боевое задание выполнено вблизи района Сум.

ВКС России в результате нанесения удара в районе города Сумы поражен цех производства и ремонта крупнокалиберных минометов и боеприпасов для ВСУ. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

ВС России уничтожили в Херсонской области два склада боеприпасов теробороны.

Фото и видео: Минобороны России