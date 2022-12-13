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ВКС РФ поразили цех производства и ремонта минометов, боеприпасов ВСУ в районе города Сумы

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Игорь Конашенков рассказал о работе ВКС РФ на СВО.

Воздушно-космические силы РФ за последние сутки проведения специальной военной операции ударили по цеху производства и ремонта минометов и боеприпасов для Вооруженных сил Украины. Соответствующей информацией с журналистами в ходе выступления на регулярном брифинге от 22 февраля поделился официальный представитель российского министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ уточнил, что боевое задание выполнено вблизи района Сум.

ВКС России в результате нанесения удара в районе города Сумы поражен цех производства и ремонта крупнокалиберных минометов и боеприпасов для ВСУ.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

ВС России уничтожили в Херсонской области два склада боеприпасов теробороны.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: вкс россии, всу, игорь конашенков, минобороны, минометы, сво
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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