В МО РФ рассказали о ликвидации целей в районе Переездного в ДНР.

Воздушно-космические силы России нанесли удары по пункту временной дислокации 10-й горной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга сделал официальный представитель министерства по обороне России Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант подчеркнул, что авиация за счет высокоточных ударов ракетами ликвидировала на территории Донецкой народной республики порядка 170 местных националистов. Миссия проводилась в районе населенного пункта Переездное.

Ударами ВКС России по пункту 10-й бригады в районе Переездного ДНР уничтожено до 170 националистов и 12 единиц военной техники. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

В военном ведомстве добавили, что в рамках, наступательных действий союзных сил ВС РФ, ДНР и ЛНР в районе населенного пункта Артемовск Донецкой Народной Республики полностью поражены две роты 72-й механизированной бригады.

ВС России уничтожили более 70 украинских военных в Харьковской области.

Фото и видео: Минобороны России