Александр Гордеев рассказал о работе "Востока" на СВО.

Подразделения "Восточной" группировки российских за минувший день проведения специальной военной операции на южнодонецком направлении совершили удары по 1-й президентской бригаде (подразделение национальной гвардии киевского режима) и еще двум бригадам Вооруженных сил Украины. Задачи выполнены при участии артиллерии и авиации. Соответствующее заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 3 января руководитель пресс-службы "Востока" Александр Гордеев. Офицер добавил, что бойцы сорвали три попытки противника совершить ротацию сил около населенного пункта Старомайорское.

Поражены опорные пункты и места скопления живой силы 1-й бригады президента Украины, 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах Урожайного, Угледара и Доброполья. Александр Гордеев, глава пресс-службы "Востока"

МО РФ сообщило о сдаче в плен двух военных ВСУ на краснолиманском направлении.

Фото и видео: Минобороны России