Георгий Минесашвили рассказал о работе "Юга" на СВО.

Российская штурмовая и армейская авиация "Южной" группировки Вооруженных сил России уничтожила пункт управления 110-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 13 августа сделал руководитель пресс-службы "Юга" Георгий Минесашвили. Эксперт заметил, что ликвидирована была боевая машина пехоты противника. Дополнительно расчеты тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" за минувший день на специальной военной операции ликвидировали два опорных пункта ВСУ, а также огневое поражение по скоплениям его живой силы в Верхнекаменском и Мало-Ильиновке. Эти населенные пункты располагаются в Артемовском районе Донецкой народной республики. Георгий Минесашвили пояснил, что отечественные дроны-камикадзе уничтожили пять блиндажей и пункт временной дислокации ВСУ в Раздоловке, Васюковке, Красногоровке в ДНР.

ВС РФ нанесли 13 авиаударов по позициям ВСУ на купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России