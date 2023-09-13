ВС РФ нанесли 13 авиаударов по позициям ВСУ на купянском направлении

Российские самолеты и вертолеты "Западной" группировки сил совершили за последние сутки проведения специальной военной операции 13 ракетно-бомбовых ударов по позициям Вооруженных сил Украины на купянском направлении. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 13 августа сделал руководитель пресс-службы "Запада" Сергей Зыбинский. Задачи выполнялись экипажами вертолетов Ка-52 и Ми-28, а также штурмовой авиацией.
В ходе боевых действий нанесли 13 ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 14-й механизированной бригады и подразделений территориальной обороны в районе населенных пунктов Синьковка, Кисловка, Новая Егоровка и Ивановка.
Сергей Зыбинский, пресс-секретарь "Запада"
Эксперт добавил, что военнослужащие в рамках контрбатарейной борьбы поразили минометный расчет и пункт боепитания противника, располрженные в Луганской Народной Республике и Харьковской области. Суммарные потери ВСУ составили до двух взводов живой силы.
Российские военные поразили четыре пункта временной дислокации ВСУ в ДНР.
Фото и видео: Минобороны России
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