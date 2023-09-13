Сергей Зыбинский рассказал о работе "Запада" на СВО.

Российские самолеты и вертолеты "Западной" группировки сил совершили за последние сутки проведения специальной военной операции 13 ракетно-бомбовых ударов по позициям Вооруженных сил Украины на купянском направлении. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 13 августа сделал руководитель пресс-службы "Запада" Сергей Зыбинский. Задачи выполнялись экипажами вертолетов Ка-52 и Ми-28, а также штурмовой авиацией.

В ходе боевых действий нанесли 13 ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 14-й механизированной бригады и подразделений территориальной обороны в районе населенных пунктов Синьковка, Кисловка, Новая Егоровка и Ивановка. Сергей Зыбинский, пресс-секретарь "Запада"

Эксперт добавил, что военнослужащие в рамках контрбатарейной борьбы поразили минометный расчет и пункт боепитания противника, располрженные в Луганской Народной Республике и Харьковской области. Суммарные потери ВСУ составили до двух взводов живой силы.

Российские военные поразили четыре пункта временной дислокации ВСУ в ДНР.

Фото и видео: Минобороны России