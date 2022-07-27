Российские военные поразили четыре пункта временной дислокации ВСУ в ДНР

Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

Российские артиллеристы из "Восточной" группировки сил за последние сутки проведения специальной военной операции поразили четыре пункта временной дислокации двух бригад Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 13 августа сделал руководитель пресс-службы "Восточной" группировки сил Олег Чехов.

Артиллерийским огнем поражены пункты временной дислокации 37-й бригады морской пехоты ВСУ в Урожайном и Пречистовке. И 27-й механизированной бригады в Угледаре и Углесборочной, в том числе склад боеприпасов. Олег Чехов, глава пресс-службы "Востока"

Эксперт заметил, что на южнодонецком направлении передовые боевые подразделения при участии артиллерии смогли пресечь выдвижение двух групп пехоты Вооруженных сил Украины в направлении Новомайорского. Дополнительно беспилотник ликвидировал бронированную машину противника, а также живую силу. Эксперт пояснил, что штурмовики в ходе наступательных действий в районе Старомайорского ликвидировали группу пехоты ВСУ, а барражирующий боеприпас "Ланцет" уничтожил украинскую боевую бронированную машину в районе Новомайорского. В рамках контрбатарейной борьбы поражены минометные расчеты, установленные ВСУ севернее Новомайорского и в районе Угледара. Бомбардировочная, штурмовая и армейская авиация ликвидировала на территории СВО места скопления живой силы и техники ВСУ, размещенные в районах Старомайорского, Урожайного, Пречистовки, Великих Новоселок и Малиновки.

Минобороны: на Донецком направлении российские войска отразили пять атак ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России