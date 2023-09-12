Минобороны: на Донецком направлении российские войска отразили пять атак ВСУ

Потери украинских войск составили свыше 255 военнослужащих.

Вооруженные силы России отразили пять атак украинских войск на Донецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг".

Атаки противника были отражены подразделениями группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией в районах населенных пунктов Авдеевка, Майорск и Андреевка (ДНР). Потери украинских войск составили свыше 255 военнослужащих, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

Ранее Минобороны заявило об уничтожении до 80 военных ВСУ на херсонском направлении.

Видео: Минобороны России