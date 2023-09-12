Минобороны: на Донецком направлении российские войска отразили пять атак ВСУ

Вооруженные силы России отразили пять атак украинских войск на Донецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг".
Атаки противника были отражены подразделениями группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией в районах населенных пунктов Авдеевка, Майорск и Андреевка (ДНР). Потери украинских войск составили свыше 255 военнослужащих, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
Ранее Минобороны заявило об уничтожении до 80 военных ВСУ на херсонском направлении.
Видео: Минобороны России
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