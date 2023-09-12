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Минобороны РФ заявило об уничтожении до 80 военных ВСУ на херсонском направлении

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Роман Кодрян рассказал о работе "Днепра" на СВО.

Вооруженные силы России за минувшие сутки проведения специальной военной операции уничтожили до 80 человек личного состава Вооруженных сил Украины, а также артиллерийскую установку М777 американского производства на херсонском направлении. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 12 августа сделал руководитель пресс-службы "Днепра"  Роман Кодрян.  Эксперт подчеркнул, что в рамках контрбатарейной борьбы военнослужащими также ликвидированы "Мста-Б" и Д-30

На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 80 украинских военнослужащих и 5 автомобилей.

Роман Кодрян, глава пресс-службы "Днепра"

ВС России уничтожили боевую машину РСЗО T-122 Sakarya производства Турции.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: минобороны, сво, херсонское направление
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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