Роман Кодрян рассказал о работе "Днепра" на СВО.

Вооруженные силы России за минувшие сутки проведения специальной военной операции уничтожили до 80 человек личного состава Вооруженных сил Украины, а также артиллерийскую установку М777 американского производства на херсонском направлении. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 12 августа сделал руководитель пресс-службы "Днепра" Роман Кодрян. Эксперт подчеркнул, что в рамках контрбатарейной борьбы военнослужащими также ликвидированы "Мста-Б" и Д-30

На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 80 украинских военнослужащих и 5 автомобилей. Роман Кодрян, глава пресс-службы "Днепра"

ВС России уничтожили боевую машину РСЗО T-122 Sakarya производства Турции.

Фото и видео: Минобороны России