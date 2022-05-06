ВКС России уничтожили крупный склад боеприпасов на территории завода "Энергомашспецсталь"

Игорь Конашенков рассказал о ликвидации военного объекта в Краматорске.

Воздушно-космические силы России уничтожили крупный склад боеприпасов на территории украинского завода "Энергомашспецсталь". Соответствующее заявление сделал в рамках регулярного утреннего брифинга с журналистами от 6 мая официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

Высокоточными ракетами воздушного базирования ликвидирован крупный склад боеприпасов ВСУ, размещенный на заводе "Энергомашспецсталь" в городе Краматорск. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

также в районе населенного пункта Новотаврическое, находящегося в Запорожской области, военными поражен тактический ракетный комплекс "Точка-У". Уничтожены десять опорных пунктов противника, мест сосредоточения живой силы и техники Вооруженных сил Украины. Противовоздушные силы страны сбили над Луганской народной республикой один самолет Су-25 и еще один МиГ-29, четыре ракеты комплекса "Точка-У".

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Фото и видео: Минобороны России