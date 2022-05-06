В Москве главарь Ореховской ОПГ получил пожизненное за покушение на замначальника РОБОП

Осуждены Марат Полянский и Сергей Буторин.

В Москве главарь Ореховской организованной преступной группировки получил пожизненный срок за покушение на заместителя начальника РОБОП (отдела по борьбе с организованной преступностью). Соответствующее заявление сделала официальный представитель Следственного комитета России. Постановление о наказании вынес бабушкинский районный суд российской столицы.

Сергей Буторин по прозвищу Ося получил 13 лет заключения за преступление, которое произошло в 1998 году в адрес сотрудника правоохранительных органов Николая Петрова. Буторина признали виновным по статье 317 УК РФ. Ранее мужчина получил пожизненный срок за другие злодеяния.Также осужден его сообщник - Марат Полянский. Ранее мужчина был телохранителем.

Марат Полянский признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет 6 месяцев. пресс-служба суда

С учетом срока по другим уголовным делам Полянскому предстоит провести в местах лишения свободы в общей сложности 24 года.

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Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России