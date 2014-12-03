СК обнаружил человеческие останки в здании драмтеатра в Мариуполе

Ведется осмотр разрушенного здания в Мариуполе.

Следственный комитет России обнаружил человеческие останки в здании драматического театра в Мариуполе. Известно, что находка сделала на территории подвального помещения. Ранее власти Донецкой народной республики заявляли о том, что из-за действий со стороны украинских боевиков был нанесен удар по зданию. на тот момент в нем могли укрываться несколько десятков гражданских лиц. Во время осмотра разрушенного драмтеатра в центре Мариуполя следователи обнаружили под сценой останки человека. Предположительно, речь идет о мирном жителе. После возгорания в помещении уцелели несколько костей, напоминающих ребра, а также фрагмент мягких тканей. Останки отправлены на дальнейшую экспертизу.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости