  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:20
156
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

СК обнаружил человеческие останки в здании драмтеатра в Мариуполе

0 0

Ведется осмотр разрушенного здания в Мариуполе.

Следственный комитет России обнаружил человеческие останки в здании драматического театра в Мариуполе. Известно, что находка сделала на территории подвального помещения. Ранее власти Донецкой народной республики заявляли о том, что из-за действий со стороны украинских боевиков был нанесен удар по зданию. на тот момент в нем могли укрываться несколько десятков гражданских лиц. Во время осмотра разрушенного драмтеатра в центре Мариуполя следователи обнаружили под сценой останки человека. Предположительно, речь идет о мирном жителе. После возгорания в помещении уцелели несколько костей, напоминающих ребра, а также фрагмент мягких тканей. Останки отправлены на дальнейшую экспертизу.

Ребенок выжил после падения с пятого этажа в поселке Назия.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: всу, драмтеатр, мариуполь, следственный комитет, человеческие останки
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии