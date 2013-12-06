  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:41
197
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

ВКС России уничтожили более 90 польских наемников в Харьковской области

0 0

Игорь Конашенков рассказал о поражении иностранных военных в ходе СВО.

Воздушно-космические силы России за последние сутки проведения специальной военной уничтожили более 90 польских наемников, находящихся в Харьковской области. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделал официальный представитель российского министерства по обороне от 8 декабря. Известно, что операция выполнена вблизи населенного пункта Боровское высокоточным оружием. также Вооруженным силам РФ удалось вывести из строя две пусковые установки американского производства реактивных систем залпового огня HIMARS, расположенные вблизи Ильичевки. В Запорожской области были поражены пять РСЗО MLRS американского производства и немецкая РСЗО MARS-II.

В районе населенного пункта Боровское Харьковской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России уничтожено более 90 польских наемников.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

МО РФ: высокоточным оружием уничтожены иностранные РСЗО HIMARS, MLRS и MARS-II.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: вкс россии, всу, иностранные наемники, польша, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии