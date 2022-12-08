МО РФ: высокоточным оружием уничтожены иностранные РСЗО HIMARS, MLRS и MARS-II

Игорь Конашенков рассказал о работе на СВО по поражению американских и немецких РСЗО.

Вооруженные силы России за последние сутки проведения специальной военной операции уничтожили под Ильичевкой, расположенной на территории Донецкой народной республики, две пусковые установки реактивных систем залпового огня американского производства HIMARS, поставленные Западом в качестве военной помощи киевскому режиму.

В районе населенного пункта Ильичевка ДНР уничтожены две пусковые установки HIMARS производства США. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Военные ликвидировали в Запорожской области пять пусковых установок американских РСЗО MLRS, а также РСЗО MARS-II немецкого производства. Операции выполнялись высокоточным оружием вблизи населенных пунктов Шевченковское и Григоровское.

МО РФ показали боевую работу штурмовиков Су-25 ВКС России в зоне проведения СВО.

Фото и видео: Минобороны России

